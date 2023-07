Ceska | in anteprima il video di ‘Milano’

Leggi su funweek

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dal 28 luglio 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in radio Milano, il nuovo singolo di. Milano è un brano che parla della metropoli lombarda vista dalla prospettiva di una ragazza fuorisede a cui manca la propria citta?, e allo stesso tempo si ritrova a esplorare Milano assieme ad un’altra persona. Il pezzo sarà pubblicato dalla DMB Production e distribuito da Sony Music Italia. «Sara? la mia piu? grande soddisfazione dopo anni di studio e sacrifici, e posso dire che realizzero? uno dei miei sogni. – commenta– Spero col tempo di affermarmi in questo ambiente, di poter realizzare un mio progetto discografico, e che le persone che ascolteranno la mia musica vengano trasportate in cio? che esprimo». Ilclip di Milano, realizzato da Gaetano Marcianò e Valentina Falzea, è stato girato a ...