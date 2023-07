Cerveteri | la Stazione dei Piccoli Artisti riporta in scena il “Riccardo III” di Shakespeare

(Di giovedì 27 luglio 2023)– Williamrivive al Parco della Legnara insieme al Laboratorio Teatrale Permanente delladei. Domenica 30 luglio alle ore 21:30, l’Estate Caerite 2023 propone “Ma io…”, liberamente tratto dal “III” di, per l’occasione riadattato sotto la regia di Maria Concetta Galluso. “Il Laboratorio Teatrale Permanente delladeiè una realtà di prestigio del nostro territorio e con Maria Concetta Galluso, una persona che da tanti anni si impegna con amore e grande passione per la promozione e la diffusione, in particolar modo tra i più giovani, della magica arte del teatro – ha dichiarato Federica Battafarano, ...

Venerdì 28 luglio alle 19:30 Nuova Acropoli a Ladispoli inaugurerà, nei giardini dellaLadispoli -, la terza BiblioCasetta, cioè una piccola biblioteca permanente in legno dedicata al bookcrossing. L'appuntamento è in via delle Dalie, angolo via delle Orchidee, nel ..."Il Laboratorio Teatrale Permanente delladei Piccoli Artisti è una realtà di prestigio ... Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di" siamo pertanto felici che ...'Il Laboratorio Teatrale Permanente delladei Piccoli Artisti è una realtà di prestigio ... Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di- siamo pertanto felici che ...

Cerveteri, la Stazione dei Piccoli Artisti riporta in scena il “Riccardo ... Il Faro online

Venerdì 28 luglio alle 19:30 Nuova Acropoli a Ladispoli inaugurerà, nei giardini della Stazione Ladispoli-Cerveteri, la terza BiblioCasetta, cioè una piccola biblioteca permanente in legno dedicata al ...William Shakespeare rivive al Parco della Legnara insieme al Laboratorio Teatrale Permanente della Stazione dei Piccoli Artisti. Domenica 30 luglio alle ore 21:30, l’Estate Caerite 2023 propone “Ma io ...