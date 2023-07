Cerca solo di avere visibilità L' attacco della Lega a Don Biancalani

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Una notizia che ha scosso un'intera comunità. Che ha provocato indignazione da un lato, rabbia dall'altra. E che ha sollevato un vespaio di polemiche. In particolar modo, a livello politico. Non si placano gli echivicenda che ha visto, suo malgrado, coinvolto Massimo, il parroco di Vicofaro, un importante quartiere di Pistoia. "Don Accoglienza", come è stato soprannominato dai toscani, è accusato di truffa e falso in atto pubblico. Un prete diventato famoso per aver consentito di pregare a dei musulmani nella sua chiesa, per aver trasformato la canonica in un centro di accoglienza nel quale vivono, in condizioni igieniche al centro di numerosi controlli di Asl e carabinieri, oltre centro immigrati e per aver aperto, in barba alle più elementari leggi e al buon senso, la pizzeria Il Rifugiato. Ma soprattutto per aver attaccato, più ...