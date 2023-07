Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riescono ad avere figli | la confessione inedita

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 27 luglio 2023)hanno rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del magazine Chi in cui hanno raccontato dei retroscena sulla loro vita davvero inaspettati. In più occasioni è trapelata la notizia secondo cui la protagonista potesse essere in dolce attesa. A seguito di questa intervista, viene da dire che, purtroppo, non è così. Ebbene sì, L'articolo proviene da KontroKultura.