Cattivo pagatore | è possibile essere cancellati dalle liste creditizie?

Leggi su butac

(Di giovedì 27 luglio 2023) Su TikTok ultimamente ci avete segnalato svariati mini video, in cui affabili soggetti invitano a rivolgersi alle loro aziende perdagli elenchi di “cattivi pagatori”. In questi mini video appare evidente che il servizio che viene offerto è a pagamento. Raramente il prezzo richiesto viene specificato nei video. Siccome è evidente che dietro a questi profili si celino persone senza scrupoli non faremo nomi, ma ci limiteremo a riportarvi alcuni dati, come sempre completi di fonti. Partiamo dall’inizio: esistono dei database in cui sono contenuti tutti i dati relativi ai finanziamenti estinti, in richiesta, erogati, rinunciati e rifiutati, relativi a consumatori e imprese. È sulla base di queste informazioni che ci vengono concessi finanziamenti di ogni genere. Se in quei database risultiamo “cattivi pagatori” difficilmente ci verranno ...