Caso Renzi | Consulta | e-mail e whatsapp sono corrispondenza

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell`acquisizione didel senatore Matteoin violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost. Respinto invece per quel che riguarda l'acquisizione dell'estratto conto bancario dell'ex premier. Con sentenza n.170 del 2023 (red. Franco Modugno), la Corte "ha dichiarato che la Procura non poteva acquisire, senza preventiva autorizzazione del Senato, messaggi di posta elettronica edel parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi, oggetto di provvedimenti di sequestro nell`ambito di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare e di ...

Posta elettronica e messaggistica istantanea vanno considerati alla stregua della corrispondenza: arriva la sentenza della Consulta sul 'Caso Renzi'.La Corte Costituzionale ha dato ragione a Matteo Renzi sulla questione del conflitto di attribuzione tra Senato e Procura di Firenze sul caso Open: i pm non potevano acquisire “messaggi di posta ...