Caso Plusvalenze | indagato Massimo Ferrero

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’ex proprietario della Samp è andato a Genova, ex proprietario della squadra di calcio della Sampdoria, èdalla procura di Genova nell’ambito dell’inchiesta partita dopo l’invio da Torino delle carte sul giro didella Juve. Il club, stando a quanto spiga l’accusa, avrebbe ottenuto dei finanziamenti pubblici nel periodo Covid che non spettavano: i bilanci erano stati infatti modificati grazie al “meccanismo”. Parte di quei finanziamenti, come riporta Ansa, sarebbero poi stati usati per coprire alcune posizioni debitorie delle società cinematrografiche diin Calabria. Nel frattempo, la Guardia di Finanza, ha sottoposto a perquisizione la sede del club di Genova per prendere tutta la documentazione di natura fiscale. Stando alla ...