Caso Open | la Corte costituzionale dà ragione a Renzi | «Email e Whatsapp non potevano essere acquisiti senza autorizzazione del Senato»

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si chiude un’altra pagina del conflitto tra i magistrati della procura di Firenze e il leader di Italia Viva. Con un comunicato, l’ufficio stampa dellaha fatto sapere di aver accolto il conflitto di attribuzione, proposto dal, nei confronti dei pm fiorentini. Il tema al centro dello scontro giurisprudenziale era l’acquisizione delle conversazioni per mail eche coinvolgevano Matteo, all’epoca dei fattire, e suoi interlocutori. «La procura non poteva acquisire,preventivadel, messaggi di posta elettronica edel parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi», si legge nella nota della ...

ROMA - Matteo Renzi aveva ragione. I pm di Firenze non potevano utilizzare le chat nell' inchiestasenza chiedere prima l'autorizzazione del Senato. In questo, scrive la Corte, valgono le stesse regole imposte per la corrispondenza. A scriverlo, nella sentenza del giudice Franco Modugno , ...Anche in questo, per il titolare non c'è alcun costo aggiuntivo da sostenere. Per gli impianti fino a 20 kW è previsto che nel costo iniziale di realizzazione si paghi anche una quota dedicata ...Eppure, i pm decisero di utilizzare le conversazioni nell'ambito del procedimento penale che gravitava attorno alla Fondazione. "Tali messaggi", ha spiegato la Corte, "sono riconducibili alla ...

Caso Open, la Corte costituzionale dà ragione a Renzi: «Email e ... Open

La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nella parte in cui era diretto a contes ...La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della Procura di Firenze, nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell’acquisizione ...