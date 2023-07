Casa Meloni Andrea Giambruno | molto first poco gentleman

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il conduttore e compagno ha finalmente ottenuto il trasferimento a Roma. E ora che l'ha ottenuto non si è risparmiato due uscite non felicissime. Certo non mettono a repentaglio l’agibilità politica della presidente, ma alimentano un sottofondo di chiacchiericcio e ironie

... giornalista Mediaset e compagno della premier Giorgia. "Sono 20, 30 anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo vivere noi. E se non ti sta bene te ne stai a......ben più drammatica di quanto fatto passare dal compagno del Presidente del Consiglio Giorgia... E se non ti sta bene te ne stai atua, eh ", per poi rincarare la dose: " La Merkel sta qua, ...... delle famiglie, delle imprese che, da un giorno all'altro si sono visti portare via la, ... è evidente dopo questo decreto che è stata tradita la promessa della presidenteper i ristori al ...

