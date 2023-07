“Casa in fiamme | la mia famiglia circondata” La famosa in lacrime | anche lei colpita dal dramma degli incendi

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Sicilia brucia. In questi giorni nel Palermitano, così come nelle province di Enna e Trapani, la Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta rossa per il rischio. Le temperature elevate e il vento continuano ad alimentare leche interessanoalcune zone impervie e difficilmente raggiungibili via terra, con alcuni residenti che hanno deciso di lasciare le loro case per paura che potessero essere raggiunte dal fuoco. E nelle ultime oreladella vip è statadallee tra le Storie Instagram ha raccontato tra leilche si sta vivendo nella sua regione, la Sicilia, e nella città in cui è nata, Palermo. Palermo è tra le più colpite daglie ...

"Non abbiamo fatto abbastanza per cambiare la nostracomune, la Terra; per mettere fine alla ... "Il panorama desolato delle nostre città in, riscaldate da un vento infernale, avvolte dal ...... tornato a Roma nel pomeriggio del giorno delle stragi di San Giovanni e del Velabro , sotto... ancor piu grave, l'esplosione investe la condotta del gas posta sotto la strada: per ore le...... lesono altissime. In pochi minuti via Palestro si riempie di ambulanze , di forze dell'ordine, di giornalisti, di curiosi che escono di. Si forma una folla, che applaude quando vede il ...

VIDEO | Fiamme colpiscono una casa a Borgo Nuovo, la disperazione degli abitanti PalermoToday

Pomeriggio di paura a Piana Battolla. Distrutta una panchina. Indagini dei carabinieri per risalire alle cause ...Corre veloce il fuoco in Sicilia. Le fiamme sono sospinte da un forte vento levatosi nelle prime ore di ieri, e ardono ettari di vegetazione, cancellando ogni forma di vita, bruciano le case ...