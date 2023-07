Carrozzeria Castagna - Tender2 | la one-off su base 500 elettrica

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 27 luglio 2023) Con la nuova, lainaugura una serie di one-off derivate dalla Fiat 500, dopo diverse creazioni basate sul modello a motore termico, anche a marchio Abarth. L'atelier, che ha acquisito ben 32 stampanti 3D per le personalizzazioni di carbonio dei suoi nuovi modelli, ha realizzato questo esemplare per l'Hotel Mandarin Oriental di Blevio, i cui clienti possono ora noleggiare questa spiaggina con tendalino per godersi al meglio il panorama del lago di Como. Come i motoscafi. Realizzata in otto mesi sulladella launch edition La Prima, la Tender 2 esibisce unadi colore giallo senape tono su tono, abbinata a un kit di legno mogano Sapelli con lavorazione a otto strati ispirata ai più classici motoscafi Riva, per conferire a questo ...