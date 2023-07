Carlos Augusto | l’Inter può sfruttare un colpo del Monza Ma non è la sola! – Sky

(Di giovedì 27 luglio 2023)esse delperpotrebbe concretizzarsi grazie a undelche libera il calciatore. Anche un altro club di Serie A, però, si informa sul centrocampista. INTERESSE –, nelle ultime settimane accostato spesso al, potrebbe essere presto liberato dal. A poter dare il via al trasferimento del difensore è il nuovodel club biancorosso, Georgios Kyriakopoulos, che copre il ruolo nel reparto. Marco Demicheli su Sky Sport 24, spiega che nel caso in cui Robin Gosens dovesse partirepotrebbe andare sul calciatore. Ma i nerazzurri non sono gli unici interessati al centrocampista del. Anche la ...

Dove in uscita può esserci il brasiliano classe 1999, conteso dalla Juventus all'Inter.Un imperatore per la Juventus, il giocatore sarebbe un 'pallino' di Allegri che lo apprezza anche per la sua duttilità. La Juventus, come le altre squadre che parteciperanno alla prossima Serie A, ...Ora rischia di aprirsi una nuova partita che riguarda la fascia sinistra ed in particolare. Il giocatore del Monza è uno dei giocatori più cercati in questa fase, la scorsa stagione lo ...

Juventus, obiettivo Carlos Augusto Fantacalcio ®

Un imperatore per la Juventus, il giocatore sarebbe un “pallino” di Allegri che lo apprezza anche per la sua duttilità. La Juventus, come le altre squadre che parteciperanno alla prossima Serie A, sta ...Delle variazioni potrebbero riguardare anche il portiere. Wojciech Szczesny potrebbe infatti essere in uscita perché ha il contratto in scadenza nel 2024 e un ingaggio molto pesante da oltre 7 milioni ...