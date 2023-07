Carburanti - I prezzi risalgono ai massimi di un anno fa

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si avvicina l'esodo estivo e alle stazioni di servizio italiane si palesa l'ormai tradizionale giro di rialzi dei, da alcuni giorni entrati in una spirale di rincari in scia alla corsa delle quotazioni dei prodotti raffinati: la benzina è aida metà aprile e il gasolio dai primi di marzo. La causa è da attribuire al calo delle scorte statunitensi e allo stop di alcune importanti raffinerie sparse tra Europa, Stati Uniti e Asia. Inoltre, idel petrolio sono da alcuni giorni in fibrillazione, come dimostrato dal Brent, sempre più vicino agli 83 dollari al barile. Le conseguenze, secondo le ultime rivelazioni di Staffetta Quotidiana, sono un "nuovo giro di rialzi sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi, e rialzi anche per idelle pompe bianche. Salgono con ...