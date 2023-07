Capua e il frigo aperto | la “lezione” sul clima è da ridere

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 luglio 2023) E la fee la va. La fee, la tariffa, ma all’inglese è più elegante, sa meno di mercantile. Il tassametro, comunque, che a un certo punto la carica dei virologi utilité si era messa al collo sfilando in tutte le televisioni del regno. Avevano fiutato l’attimo, questi personaggi fin lì insospettabili, oscuri e magari chiacchierati, e hanno cavalcato la tigre, scendendone con rabbia quando lo stato concentrazionario era fisiologicamente scemato. Tutti esperti di virus: ma hanno detto per mesi, per anni la qualunque, si sono contraddetti su tutto con disinvoltura discutibile, con un cinismo a volte aberrante, li abbiamo sentiti discettare di morbi, forme di stato e di governo, sesso, scienze politiche, guerra e pace, sociologia, storia comparata, sport, musica da 30, in un Rischiatutto incredibile e osceno. Tutti con addetto stampa, consulente all’immagine, armocromista e commercialista al ...