Caporaso al presidente della FIP | “Telese è città dello sport | la aspettiamo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’Italia ha vinto gli Europei Under 17 di volley femminile e in questa vittoria c’è anche un po’ diTerme. Sarà per l’ambiente particolarmente motivante che ha accolto le azzurrine durante il loro ritiro nellatermale dal 24 giugno al 6 luglio scorsi; ritiro che le aveva viste impegnate in allenamenti congiunti insieme alla nazionale under 17 femminile tedesca. Sarà per la salubrità dell’aria, per le acque termali o per il calore dei tanti tifosi locali che hanno dato una spinta in più alle giovani atlete che si sono imposte contro la Turchia per 3-1 nella Finale andata in scena a Vrnjacka Banja (Serbia). Sta di fatto che il sindaco diTerme, Giovanni, ha inviato questa mattina una lettera alFederazione Italiana ...