... colosso nel mondo della vigilanza privata, nell'ambito di una indagine per, condotta ... Col suo provvedimento ilha confermato la nomina di un amministratore, Giovanni Falconieri, a ......per, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese , e che ha accertato che la paga oraria dei lavoratori era in media di poco più di 5 euro lordi . Il...Dopo l'interrogatorio di garanzia, ilper le indagini preliminari Giovanni De Rensis ha ... quali, ad esempio, ile lo sfruttamento del lavoro".

'Caporalato', giudice convalida commissariamento di Mondialpol Euronews Italiano

Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato oggi il decreto d'urgenza con cui il pm Paolo Storari aveva disposto, il 18 luglio scorso, il controllo giudiziario di Mondialpol, colosso nel mondo de ...Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato oggi il decreto d'urgenza con cui il pm Paolo Storari aveva disposto, il 18 luglio scorso, il controllo giudiziario di Mondialpol, colosso nel mondo de ...