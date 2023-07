Canone Rai | spunta la tassa sulle utenze telefoniche Cosa sta decidendo il governo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023) Come cambia ilRai. Già a febbraio scorso il ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti aveva affermato che dal 2024 ilnon si pagherà più in bolletta. “Come sapete ilin bolletta – ha commentato Matteo Renzi nella sua enews come riportato dalla Stampa nei mesi scori – fu una mia scelta. Allora ilcostava 113 euro. Averlo fatto pagare a tutti ha portato a un abbassamento del costo da 113 a 90?. Ora arriva un’altra notizia, cioè costo ridotto per la Rai, ma ipotesi bolletta per il cellulare. Era stato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, secondo le indicazioni Ue, a imporre all’Italia maggiore trasparenza nella bolletta dell’elettricità e allo stesso tempo di eliminare “la richiesta in capo ai fornitori di riscuotere tasse non collegate al settore dell’energia”. Un chiaro ...