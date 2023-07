Canone Rai | «riforma allo studio» | dalla bolletta nel cellulare ai redditi Giorgetti | varie ipotesi

'Non pagheranno tutti 90 euro, ci saranno aliquote diverse e ci sarà chi paga di più e chi paga di meno; è una scelta anche questa'In audizione in commissione di Vigilanza, Giancarlo Giorgetti ha parlato di "pluralità di ipotesi di riforma delallo studio". Presso il suo dicastero, è stato convocato un tavolo ...... Giancarlo Giorgetti, nel corso di un'audizione in commissione di Vigilanzaha parlato proprio ... In particolare, Giorgetti ha assicurato che nel breve periodo ilè destinato a restare nella ...

Canone Rai, per la riduzione l’idea di un pagamento per utenze telefoniche Il Sole 24 ORE

"Ci sono allo studio varie ipotesi di riforma del canone RAI, che si differenziano anche in base all'orizzonte temporale".Per ridurre il canone Rai il governo pensa a nuove soluzioni, come la possibilità di legarlo all’utenza telefonica: chiunque abbia un numero ...