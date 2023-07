Canone Rai | «riforma allo studio» | dalla bolletta nel cellulare ai redditi cosa cambia Giorgetti | varie ipotesi

"Ci sono allo studio varie ipotesi di riforma del, che si differenziano anche in base all'orizzonte temporale" . Lo ha detto il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'audizione in Commissione di vigilanza...Esiste una "pluralita' di ipotesi di riforma delallo studio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in audizione in commissione di Vigilanza, ricordando lo "specifico tavolo presso il Mef. In un'ottica di breve ...In base al consuntivo 2022 e Assestamento 2023 le risorse delammontano a 1,85 miliardi. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione, precisando che sono destinate pressoche' integralmente alla, ad eccezione di 110 ...

Canone Rai, la riforma promessa dalla Lega si allontana. Giorgetti: “Potrebbe passare dalla bolletta… Il Fatto Quotidiano

Il governo vuole intervenire sul fronte del canone Rai. Sul tavolo vi sono diverse ipotesi che andranno valutate singolarmente per poi percorrere una strada che porta a un…