Canone Rai | l' idea di farlo pagare nella bolletta del telefono

Torna in primo piano la discussione sul pagamento del. Oggi il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in commissione di Vigilanza, ha detto che potrebbe essere collegato alle utenze telefoniche mobili e non più alla ...... del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi giovedì 27 Luglio 2023: i numeri vincenti 27 Luglio Attualità Governo, riforma del: varie ipotesi per il ...Come cambierà sempre se cambierà ilC'è una 'pluralità di ipotesi di riforma delallo studio': lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in commissione di Vigilanza, ...Dopo essere stato infilato nella bolletta elettrica dal governo Renzi, il canone Rai sta per finire in un’altra utenza, quella telefonica. La proposta arriva a seguito delle preoccupazioni su ...Tra le ipotesi di modifica nel lungo periodo una è legata al possesso di una utenza telefonica mobile. Con la diffusione delle app televisive, tra cui la piattaforma Raiplay, fruibile da smartphone, ...