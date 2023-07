Canone Rai | costerà meno? Finirà nella bolletta del cellulare? Cosa ha detto  il ministro Giorgetti

... Giancarlo Giorgetti, nel corso di un'audizione in commissione di Vigilanzaha parlato proprio ... In particolare, Giorgetti ha assicurato che nel breve periodo ilè destinato a restare nella ...ROMA - "Per quanto riguarda ilin bolletta, si sono svolte diverse interlocuzioni con la Commissione europea al fine di verificare se l'eliminazione del pagamento delrientrasse nella realizzazione dell'obiettivo ...Sul"ci sono una pluralità di ipotesi di riforma allo studio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alla Commissione di vigilanza sulla. Tra le ...

C’è una “pluralità di ipotesi di riforma del canone Rai allo studio”. Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia in audizione in commissione di Vigilanza, ricordando di aver “convocato uno ...Il leader del suo partito, Matteo Salvini, ha promesso di abolirlo o comunque di toglierlo dalla bolletta della luce, lui, Giancarlo Giorgetti, non può farne a meno spostandolo su quella del cellulare ...