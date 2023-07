Canone Rai | Bonelli Avs | ' La proposta di Giorgetti è scandalosa'

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha proposto di legare ilalle utenze telefoniche, bizzarro se si pensa che Giorgetti fa parte di un partito che chiedeva a gran voce l'abolizione della tassa. Angelo Bonelli, co - portavoce di Europa Verde e ...ROMA - 'Per quanto riguarda ilin bolletta, si sono svolte diverse interlocuzioni con la Commissione europea al fine di verificare se l'eliminazione del pagamento delrientrasse nella realizzazione dell'obiettivo ...Illegato non pù al possesso di un televisore ma a un'utenza telefonica: una platea più ampia rispetto alla bolletta della luce, come oggi, che permetterebbe un abbassamento della tassa. 'Ci ...

Giorgetti e il canone Rai: l'ipotesi stralcio dalla bolletta e pagamento con l'utenza del telefono Open

