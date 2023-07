Cani abbandonati | triste record nel 2022 

Leggi su agi

(Di giovedì 27 luglio 2023) AGI - Gli italiani continuano imperterriti ad abbandonare ie a non iscriverli all'anagrafena. Il "giocattolo", ovvero il cucciolo magari regalato, continua ed essere lasciato a se stesso quando ci si è stufati e magari legato a un palo della luce in attesa che qualche anima buona lo prenda e lo conduca in un rifugio. Nel 2022, isono stati oltre 70mila. Iscrivere il cane all'anagrafena? Nemmeno qui gli italiani riescono a distinguersi in senso positivo: mancano all'appello due milioni di iscritti. Legambiente disegna un quadro a tinte fosche A fotografare la situazione degli animali da compagnia, è Legambiente che ha diffuso il rapporto "Animali in Città" dedicato alle performance 2022 dei Comuni e delle Aziende sanitarie nella gestione degli animali nelle città ...