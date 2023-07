(Di giovedì 27 luglio 2023) Con la presente mi nomino tuo consulente sociale temporaneo. Per prima cosa ti dico che, dal punto di vista astrale, i prossimi nove mesi saranno un periodo ideale per espandere e approfondire la tua rete di alleanze. T’invito a coltivare... Leggi

Ambientato tra gli eventi di Saw I e Saw II, vede un disperato John viaggiare fino in Messico per sottoporsi a un'operazione sperimentale e rischiosa sperando di curare ildi cui soffre, solo ...Abbiamo raggiunto diverse importanti pietre miliari della pipeline, tra cui l'approvazione da parte degli Stati Uniti e dell'UE del nostro medicinale per ildel sangue Columvi. Sono anche ...Ilè stato rilevato molto presto ed è curabile con i farmaci . C'è un'altissima possibilità che torni in piena salute e a una vita normale, incluso lo sport professionistico , potrebbe essere ...

Milano, 27 lug. (askanews) - Sono oltre 600mila le persone in Lombardia che convivono con una diagnosi di cancro, con 60mila nuovi casi solo ...In passato l'esterno austriaco, oggi al Borussia Monchengladbach, fu molto vicino a trasferirsi al club azzurro.