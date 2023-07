Cancellazione debiti fino a 30 000 € | arriva la novità più attesa ed importante

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il Governo intende collegare la riforma fiscale ai concetti di sanatorie e condoni: si parla dideia 30.000 euro. Si continua a parlare dell’ipotesi di una nuova pace fiscale: un lietmotiv del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Ma il Governo ha già dato avvio a una tregua… e sembra non ci sia spazio per ulteriori interventi. Salvini non si arrende: ha un piano per sviluppare uno stralcio pera 30.000 euro. Matteo Salvini propone uno stralcio deia 30.000 euro (Foto: Ansa) – ilovetrading.itLa proposta del leader della Lega per agevolare i contribuenti ha già suscitato diverse critiche. Il tema è delicato, e lo sa anche la premier Meloni, che sull’argomento non si è ancora pronunciata. Il ...