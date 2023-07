Campionati italiani assoluti atletica Molfetta 2023 | calendario | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 luglio 2023) Al via idileggera di: ecco il, il, le date e le informazioni sullatv delle gare dei Tricolori che quest’anno si disputano in terra pugliese. A un anno e un mese di distanza dalla rassegna dello scorso anno di Rieti, da venerdì 28 a domenica 30 luglio si torna a gareggiare e sono tanti i big azzurri impegnati in questa tre giorni con prologo al venerdì con la marcia e poi le gare del sabato e della domenica con tanti attesi protagonisti. Sarà Rai Sport a trasmettere l’evento alle ore 19.30 di sabato 29 e domenica 30 luglio, streaming su Rai Play, le altre gare in onda su.tv. Di seguito allora ecco la ...