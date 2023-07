Camorra | omicidio di Gelsomina Verde | altri due arresti dopo 19 anni

commenta A distanza di quasi 19 anni dall', altre due persone sono state arrestate con l'accusa di aver ucciso Gelsomina Verde , vittima delladurante la prima faida di Scampia nel 2004 - 2005, che ha visto contrapposti il ...L'di Gelsomina Verde (in foto) è stato in qualche modo il simbolo della guerra dinell'area Nord di Napoli passata alle cronache come prima faida di Scampia, sia perché la vittima era ...Torturata e uccisa perché, si pensava, era a conoscenza del nascondiglio di alcuni ras inseriti nell'ala scissionista del clan Di Lauro. E quei ras andavano eliminati ad ogni costo avendo tradito la ...Camorra: quali sono i clan più potenti della zona di Pozzuoli Secondo la Dia il clan Beneduce-Longobardi è il più forte della zona ...Avrebbero fatto parte del gruppo camorrista che uccise Gelsomina Verde, vittima innocente della camorra, assassinata in maniera truce durante la prima faida di Scampia solo perché fidanzata con un lor ...