Camera | sneakers vietate e obbligo di cravatta | la proposta di FdI per tutelare il “decoro”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Fratelli d’Italia vuol proibire lealla. In un ordine del giorno, presentato dal deputato meloniano (ex Movimento 5 stelle) Salvatore Caiata all’ufficio di presidenza di Montecitorio, si chiede di introdurre un nuovo “assetto normativo” a proposito dell’abbigliamento dei deputati, che preveda “il rispetto delformale, tramite il divieto indistinto per chiunque parlamentare, collaboratore, dipendente o visitatore dell’utilizzo di scarpe da ginnastica ogni qualvolta acceda nelle sedi della”. Parallelamente si intende introdurre l’“per i deputati, collaboratori, dipendenti e visitatori di sesso maschile di indossare sempre la” (e non più soltanto la giacca) come vale già ora per i senatori. Nelle premesse dell’atto, che citano il bisogno di ...

... tramite il divieto indistinto per chiunque - parlamentare, collaboratore, dipendente o visitatore - dell'utilizzo di scarpe da ginnastica ogni qualvolta acceda nelle sedi della" sia "l'...Fratelli d'Italia prova a riscrivere il dress - code della. Con un ordine del giorno presentato in ufficio di presidenza, nel corso dell'esame del bilancio interno di Montecitorio, il meloniano Salvatore Caiata ha chiesto che l'abbigliamento dei ...È un crimine senza testimoni, che avviene in unada cui non si può entrare né uscire. In ... Hai capelli arruffati, è di piccola statura, se ne va in giro con jeans eil più delle volte. ...

Camera, sneakers vietate e obbligo di cravatta: l’odg di Fratelli d’Italia per tutelare il… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Un ordine del giorno di Fratelli d’Italia chiede un irrigidimento del dress code per la Camera: niente scarpe da ginnastica e obbligo di ...