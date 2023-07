«Calvino Pop» I lati sconosciuti dell’autore a cent’anni dalla nascita

'Il giardino segreto': laboratorio gratuito leggendo le storie di Italocon creazione di un ...Monks' nota cover band della provincia che ripropone in chiave acustica il suo repertoriorock.... raccolta e rielaborata anche da Italo. La satira di "Qua si campa d'aria" e il disco d'oro ... Embrione prosaico ma efficace di una satira sociale e politica resasul finire dei Settanta dai ...Venerdì 28, per il Fla a Castelbasso, Guido Catalano celebrerà Italoin maniera originale. ... l'omaggio a Lucio Dalla di Servillo - Girotto - Mangalavite, laband inglese Matt Bianco, e la ...

«Calvino Pop». I lati sconosciuti a cent'anni dalla nascita L'Eco di Bergamo

Per incontrare il Calvino cronista calcistico bisogna tornare al Dopoguerra. È domenica 16 maggio 1948 e l’autore, allora venticinquenne, si trova a Torino come inviato dell’Unità per raccontare la ...Shakespearology è una turbinosa rilettura dei testi Shakespeariani e della storia tra mito e realtà del Bardo dell'Avon, messa in scena nella forma dell'intervista impossibile, con spirito avant-pop.