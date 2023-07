Call veloce | si parte! Le info utili e le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Pascarella Flc Cgil LIVE Giovedì 27 luglio alle 12 | 00

(Di giovedì 27 luglio 2023) Mentre proseguono le operazioni per le immissioni in ruolo e per le supplenze (con le 150 preferenze), al via anche la. C'è tempo fino al 31. L'articolo .

Gli insegnanti di sostegno possono sperare nell' assunzione a tempo indeterminato previa anno di prova, quindi nell 'immissione in ruolo , subito grazie allastraordinaria 2023 anche se iscritti nella prima fascia delle Gps e quindi anche senza concorso. Non solo gli insegnanti di sostegno specializzati al termine del percorso del Tfa (...... Domanda per lada GaE e concorsi per i posti rimasti vacanti e disponibili dopo la fase ordinaria delle assunzioni per i docenti nell'anno scolastico 2023/24: la piattaforma per inserire la richiesta ...

Parte oggi, giovedì 27 luglio, alle ore 9, la procedura riguardante la call veloce per i docenti inseriti nelle GAE e nelle GM.Domanda per la call veloce da GaE e concorsi per i posti rimasti vacanti e disponibili dopo la fase ordinaria delle assunzioni per i docenti nell’anno scolastico 2023/24: la piattaforma per inserire ...