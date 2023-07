California | diagnosticato cancro a una coppia con 3 figlie a distanza di pochi mesi

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 27 luglio 2023)a unain. E’ questa la storia di Zak e Cori Salazar, i quali hanno ricevuto la brutta notizia di due tumori adil’uno dall’altro. Proprio per questo la loro storia è un’avventura fatta di coraggio, perseveranza e amore. Ma andiamo con ordine. Zak e Cori Salazar insieme (Instagram)La scoperta del“E’ quando accadono queste difficoltà che impari a conoscere te stesso, la vita e le persone intorno a te”, ha esordito Zak in un’intervista. La prima a ricevere la diagnosi, però, è stata Cori. La donna mentre era a casa a marzo ha notato, insieme a suo marito, una crescita piuttosto grande nel suo collo. All’inizio i medici non erano sicuri di cosa fosse. Dopo aver condotto una biopsia, però ...