“Calici di Stelle” | un’esperienza enogastronomica unica nel cuore della Città del Vino del Lazio

Il 3 agostodi2023, il 4 la Notte bianca in centro storico e il 5 agosto Tonino Scala in concerto per concludere la settimana con l'Ottava di Santa Venera e la processione in mare del ...di", la popolare manifestazione nazionale promossa dall'Associazione città del vino e dal Movimento turismo del vino e organizzata localmente dal Comune di Castelvetro in collaborazione ...Il 3 agostodi2023, il 4 la Notte bianca in centro storico e il 5 agosto Tonino Scala in concerto per concludere la settimana con l'Ottava di Santa Venera e la processione in mare del ...

Calici di stelle: dove brindare a Treviso e in Veneto TrevisoToday

Degustazioni, spettacoli, pic nic, non solo in cantina, ma anche in luoghi suggestivi, castelli, piazze, borghi ...“Calici di Stelle”, la popolare manifestazione nazionale promossa dall’Associazione città del vino e dal Movimento turismo del vino e organizzata localmente dal Comune di Castelvetro in collaborazione ...