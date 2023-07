Calendario Universiadi 2023 oggi | orari 27 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di giovedì 27 luglio 2023) La 31ma edizione delleEstive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al, scatterà a Chengdu, in Cina,, giovedì 27con le qualificazioni del tiro con l’arco, con ricurvo e compound, maschile e femminile, e l’inizio della fase a gironi preliminare della pallanuoto maschile. Saranno 25 gli azzurri in, 13 gli atleti che compongono l’Italia della pallanuoto maschile e 12 gliimpegnati nelle qualificazioni dell’arco, equamente divisi tra ricurvo e compound, maschile e femminile. La direttadella manifestazione sarà fruibile su FISU.tv.giornalieri,, tv, tutte le ...

'La settimana prossima - ha proseguito Tafuri - iniziano lein Cina ma abbiamo avuto ... Tuttavia, le vaccinazioni previste nelnazionale sono tutte raccomandate, come quella ..."La settimana prossima - ha proseguito Tafuri - iniziano lein Cina ma abbiamo avuto ... Tuttavia, le vaccinazioni previste nelnazionale sono tutte raccomandate, come quella ..."La settimana prossima - ha proseguito Tafuri - iniziano lein Cina ma abbiamo avuto ... Tuttavia, le vaccinazioni previste nelnazionale sono tutte raccomandate, come quella ...

Calendario Universiadi 2023: orari giornalieri, programma, tv, tutte le finali OA Sport

La 31ma edizione delle Universiadi Estive è stata posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023 e si disputerà da venerdì 28 luglio a martedì 8 agosto a Chengdu, in Cina: nel complesso verranno ...Mercoledì 26 luglio gli azzurri Matilde Borrello (Bolzano Nuoto), Elettra Neroni (Carlo Dibiasi) e Julian Verzotto (Carabinieri) partiranno, insieme la tecnico Christopher Sacchin, per Chengdu, capolu ...