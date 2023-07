Caldo | studio | stress termico prolungato mette a rischio animali selvatici

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Lo, legato alla disidratazione e all'impossibilità di dissipare calore, può avere effetti drammatici sugli, in particolare sugli uccelli, fino alla morte. Per evitarlo, basterebbe avere alcuni accorgimenti nella progettazione e costruzione delle strutture destinate ad ospitarli. Questa la conclusione a cui sono giunti i ricercatori dell'Università degli studi di Milano e dell'Università di Padova che, assieme all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), al Cnr-Irsa e alla Provincia di Matera, hanno appena pubblicato i risultati su 'Global Change Biology', in open access. Loè stato condotto a Matera durante le ondate di calore che hanno investito il sud Italia nel giugno ...