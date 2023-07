Caldo record | il decreto in Cdm | cassa integrazione per edili e agricoli Musumeci | rimborsi ai turisti in Sicilia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dieci milioni di euro per lain deroga. Quasi venti per le aziende colpite dall?alluvione in Toscana e nelle Marche in primavera. Altri dieci per rimborsare iche...

...superati in gran parte del mondo e i termometri hanno registrato storici livellil'Europa meridionale, degli Stati Uniti occidentali e della Cina, provocando morti e incendi legati al. E'...In base al tasso di mortalità da, l' Italia si è confermata il primo Paese, con 295 decessi ... La settimana scorsa Roma ha raggiunto la temperaturadi 41,9 °C, facendone la città dell'...E' quanto stima la Coldiretti sugli effetti degli incendi che hanno distrutto centinaia di ettari di alberi e macchia mediterranea in Puglia spinti dal, con il Gargano ed il Salento in ...

Caldo record allenta la morsa, oggi bollino rosso solo in 2 città Adnkronos

Il caldo torrido si fa sentire anche a tavola e nel portafogli. Mentre lievitano gli acquisti di frutta e verdura, aumentano vertiginosi anche i prezzi, per via dei danni causati alle coltivazioni e..(Adnkronos) - Caldo torrido e terribili nubifragi nel giro di appena 48 ore. Quello che è accaduto in gran parte del Nord Italia rischia di diventare la nuova normalità in tutto il pianeta e spiega ...