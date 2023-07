Calciomercato Napoli | si avvicina Danso

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ildeve trovare al più presto il sostituto di Kim e Kevinsembra essere un chiaro obbiettivo. Il giovane difensore del Lens è un ottimo prospetto e sta stuzzicando alcuni club d’Europa. Nelle ultime ore però la situazione sembra essere a favore dei partenopei, che devono trovare un accordo con il club francese.vuole il, manca l’accordo con il Lens, secondo i francesi di Footmercatoha, raggiunto un’intesa con ilper un contratto fino al 2027 e un ingaggio di 3 milioni all’anno. Il club partenopeo per lui rappresenta una nuova sfida importante e un salto di qualità. Si sente all’altezza per il progetto e vuole misurarsi nel campionato italiano da protagonista con la maglia azzurra. Il problema adesso per De Laurentiis è trattare con il Lens, che ...

... ma l' ultima parola spetterebbe comunque a Osimhen : restare a, andare in un altro top club ... provocando eventualmente un terremoto neleuropeo . Tra l'altro Osimhen in queste ...Prezzi alle stelle per i difensori: ilsoprattutto con l'arrivo dei soldi arabi sembra impazzito. Danso e Kilman Anche il Calciosi trova di fronte a richieste altissime sia da parte del Lens per Danso che del ......Foto Twitter Como %s Foto rimanentiComo, preso Kone dal Torino: tutti gli affari in B Catanzaro, per la porta ecco Borrelli. Como, dal Torino arriva Kone. Reggiana, dalc'è ...

Cm.it - Sì di Tete al Napoli: offerto un triennale, può liberarsi gratis dallo Shakhtar! CalcioNapoli24

Il futuro di Federico Bernardeschi, che ha lasciato l'Italia l'estate scorsa per trasferisti al Toronto in MLS, vuole tornare in Italia. Non è un mistero infatti che nella ...Hirving Lozano è arrivato a Napoli nell'agosto del 2019, acquistato dal PSV per una cifra pari a 38 milioni di euro più bonus, gran vetrina per il messicano fu il mondiale disputato in Russia nel 2018 ...