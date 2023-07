Calciomercato Napoli | l’erede di Kim | spunta il nuovo Manolas

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ildel, così come quello di diverse squadre di Serie A (praticamente tutte le big a parte Milan e Roma), stenta a decollare. Il cambio di allenatore e di direttore sportivo non ha di certo aiutato in questo senso, così come le situazioni legate ad alcuni pezzi pregiati della rosa in bilico fra proposte importanti e voglia di restare. Osimhen potrebbe essere trattenuto, Kim è già partito. Sul centrale coreano si è fiondato il Bayern Monaco che ha pagato la clausola lasciando sul conto delimportante liquidità da investire nuovamente. Di contro, i partenopei devono chiudere la casella del centrale di difesa da affiancare a Rrhamani in un reparto che alle spalle, con Juan Jesus e Ostigaard, non offre grandi garanzie. Superfluo ricordare come la solidità del pacchetto arretrato di Spalletti sia stato uno degli ...