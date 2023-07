Calciomercato Milan | ufficiale acquisto Chukwueze

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – "ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuel Chimerenkadal Villarreal CF. L'attaccante nigeriano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028". Lo ha annunciato il club rossonero. "Nato a Umahaia (Nigeria) il 22 maggio 1999, Samuel cresce nel Settore Giovanile della Diamond Football Academy, prima di trasferirsi nel 2017 al Villarreal. Con gli spagnoli realizza 4 gol in 20 partite nella Squadra B e debutta in Prima Squadra nel settembre 2018, totalizzando 207 presenze e 37 reti, vincendo 1 Europa League. Vanta 28 presenze e 4 gol con la Nazionale della Nigeria. Samuelvestirà la maglia numero 21". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

