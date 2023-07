Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

Commenta per primo Ilinsiste per Yunus Musah . Il centrocampista classe 2002 del Valencia è considerato l'acquisto ideale per completare il reparto dopo Reijnders e Loftus Cheek. La richiesta resta di 25 milioni di ...Era in cartello Inter, Eugenio Bersellini sedeva sulla panchina dei nerazzurri, Liedholm su quella del. Erano i tempi di Altobelli, Oriali, Marini, Beccalossi e Muraro da una parte. Dall'...... quando affronterà ila Los Angeles. Tra i giocatori che faranno l'esordio non ci sarà Dusan Vlahovic, ancora alle prese con dei problemi fisici. Kostic e Vlahovic (LaPresse) -

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan spinge per Musah, Al-Hilal su Osimhen dopo il no di Mbappé. Lazio ... Sport Fanpage

'Quella con il Milan è un'amichevole importante per noi, vogliamo vincerla', dice l'esterno serbo TORINO (ITALPRESS) - E' sempre calcio d'estate, ...Mario Balotelli era indicato come il più grande talento del calcio italiano ma adesso è sparito dai radar: ecco che fine ha fatto e dove gioca l'ex attaccante della Nazionale.