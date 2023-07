Calciomercato LIVE | affari e trattative | Radu saluta l'Inter | Shomurodov al Cagliari Fiorentina | idea Demme

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...Ecco i colpi ufficializzati dalle 20 squadre di Serie B, NEWS E TRATTATIVEASCOLI Acquisti Haveri (d, Torino) Masini (c, Genoa, pres.) Forte (a, Benevento, risc.) Millico (a, ...Juventus, affare 'Turco': accordo ufficiale e addio immediato. I bianconeri lo hanno comunicato con una nota ufficiale Dopo cinque anni in bianconero è arrivato il momento di cambiare ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

Non c'è pace in casa Ferrari, dopo alcuni weekend di gara molto deludenti, arriva una nuova situazione non piacevole per il cavallino rampante ...Ecco le trattative, le indiscrezioni e gli affari ufficiali di Serie A, B e calcio estero di questa sessione estiva di calciomercato ...