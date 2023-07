Calciomercato Juve | un centrocampista pronto a dire ‘arrivederci’

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Salernitana sta aumentando il pressing per provare a chiudere con Miretti. Laha già dato l’ok alla cessione in prestito,...

IL FASCINO DELLA PREMIER - Secondo quanto risulta a.com , il calciatore ivoriano non considera nell'immediato un ritorno in Serie A ad appena un anno dall'addio al Milan e ha posto in ...Tuttavia, lo sappiamo, le vie delsono infinite. Incastri e scenari possono cambiare da un momento all'altro. E se la- grazie anche al comportamento di Lukaku - ha messo i bastoni ...I Nomi della Rosa 23/24 (La vera storia della Juventus degli Agnelli) L'INIZIO DI UN VIAGGIO Nell'anno 1321 , nell' abbazia benedettina di un remoto angolo di quella regione che ancora non poteva ...

Calciomercato Juve: Venezia su Olivieri. Colloqui in corso Juventus News 24

Una decisione epocale val bene un po' di attesa. Gianluigi Buffon tra il ritiro e il Parma. Tanto che il tecnico dei ducali, Fabio Pecchia, ha lasciato intuire che entrambe le ipotesi sono ancora sul ...Il Manchester United ha rivolto la propria attenzione all'astro nascente del calcio danese Rasmus Höjlund per rafforzare la propria linea d'attacco. Dagli uffici dell'Old ...