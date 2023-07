Calciomercato Inter | si avvicina Sommer | accordo raggiunto con il Bayern Monaco

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ildell’verte sul sopperire alle partenze di alcuni giocatori presenti nella scorsa stagione e la società nerazzurra sarebbe al lavoro per fornire ad Inzaghi la rosa al completo entro la fine della sessione. Dopo gli acquisti di Thuram, Bisseck, Di Gregorio, Cuadrado e Frattesi, i dirigenti Marotta e Ausilio non vogliono e non si possono fermare e vorrebbero coprire anche i posti lasciati liberi in porta, in difesa e in attacco. L’obiettivo sarebbe di acquistare una punta e un calciatore per la retroguardia, ma al momento la situazione più spinosa sarebbe tra i pali. Dei 3 portieri presenti in rosa lo scorso anno non ne è rimasto nemmeno uno e al momento ci sarebbe solo Raffaele Di Gennaro come terzo slot nel pacchetto. Handanovic e Cordaz hanno lasciato il club, mentre Onana si è trasferito al Manchester United per 55 milioni di ...

...italiane nella top 20 (dati Transfermarkt) LE SQUADRE CHE HANNO SPESO DI PIÙ -LIVE ...5 milioni di euro incassati Guglielmo Vicario (al Tottenham): 20 mln Kristjan Asllani (all'): ...FOTOGALLERY Foto Sito Bournemouth %s Foto rimanentiRadu saluta l': va in prestito al Bournemouth Henderson lascia il Liverpool e vola in Arabia. Isco riparte dal Betis. Radu ...Commenta per primo L'non perde di vista Tiago Djalò . Il difensore portoghese (classe 2000 ex Milan) è in scadenza di contratto a giugno 2024 con i francesi del Lille. A marzo si è rotto il crociato e ora non è ...

Calciomercato Inter / Lukaku, novità incredibile. Intanto Marotta contatta… Cittaceleste.it

Calcio & Finanza porta alla luce un aggiornamento sulla situazione debitoria dell'Inter, e in particolare del suo presidente Steven Zhang. Da quanto emerge, aumenta il debito della ...Una vecchia conoscenza del calcio italiano come Stefan Savic può tornare in Serie A, giocando direttamente per un club che punta la Champions ...