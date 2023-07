Calciomercato Fiorentina | rifiutata l’offerta per Sutalo

(Di giovedì 27 luglio 2023) La, dopo la cessione di Igor al Brighton, ha messo nel mirino Josip, difensore centrale della Dinamo Zagabria. Infatti, secondo quanto riporta il sito.com, la dirigenza viola ha presentato una prima offerta per l’acquisto del calciatore. Tuttavia, il club croato richiede una cifra maggiore dei 12 milioni proposti e, pertanto, ha respinto il primo assalto da parte dei toscani. Per la chiusura dell’affare saranno necessari almeno 20 milioni di euro.su: non manca la concorrenzapotrebbe essere un ottimo sostituto di Igor ma non sarà per nulla facile portarlo a Firenze. Infatti, il club di Rocco Commisso dovrà fare i conti con la concorrenza di Napoli e, soprattutto, Ajax. I campioni d’Italia in carica sono alla ricerca di un ...

Commenta per primo Laresta vigile sul fronte mercato per quanto riguarda il centravanti e segue da vicino Lucas Beltran del River Plate. Secondo il Corriere dello Sport , il ragazzo ha una clausola rescissoria ...Commenta per primo Primo tentativo a vuoto dellache ha recapitato un'offerta da 12 milioni di euro sul tavolo della Dinamo Zagabria per arrivare a Josip Sutalo . Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport , il club croato ha respinto ......i contatti con gli agenti del portiere in forza alla Sampdoria come appreso da.it. L'... Il portiere della Samp, oltre ai nerazzurri, viene monitorato con attenzione anche dalla...

Calciomercato Napoli: pronto lo scambio con la Fiorentina Fantacalcio ®

Prime indicazioni da parte di Dazn: ecco la programmazione dei match in Serie A e dove vedere le partite. Mercato, trattative, squadre da completare ma anche una indicazione che fa riflettere i club.Novità importanti per il futuro di Zaniolo, che può tingersi improvvisamente di bianconero: proposta in arrivo ...