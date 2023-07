Calciomercato Fiorentina | emergenza attacco | spunta una nuova idea

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 luglio 2023)per la società viola: adessounaper il reparto Come scrive la Gazzetta dello Sport, alha assoluto bisogno di un nuovo attaccante per completare il reparto. Viste le difficoltà per arrivare a Nzola, il club viola si starebbe guardando in giro in cerca di altri profili. Tra questi Lucas Beltran, protagonista del campionato recentemente vinto col River Plate, che dal canto suo chiede però almeno 20 milioni di euro senza possibilità di sconti.