Calciomercato | Cagliari Dalla Roma arriva Shomurodov

Commenta per primo La Roma saluta nuovamente Eldor Shomurodov , I giallorossi hanno ufficializzato la cessione dell'attaccante uzbeko, reduce dal prestito allo Spezia , al. I sardi, neo - promossi in Serie A, lo hanno prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto.Ecco i colpi ufficializzati dalle 20 squadre di Serie B, NEWS E TRATTATIVE LIVE ... Atalanta, pres) Brignola (a, Benevento, risc.); Veroli (d,, pres.); Pompetti (c, Inter. def.)...La classifica del 'cannoniere dell'estate 2023' è realizzata da.com ed è basata sui ... come- Roma Primavera. Poiché si giocano prima dell'inizio del campionato, verranno ...

Calciomercato Cagliari: il Como sulle tracce di Goldaniga per la difesa Cagliari News 24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...L’ex difensore del Cagliari Diego Godín annuncia il suo ritiro dal calcio giocato: il centrale uruguaiano appende le scarpette al chiodo a 37 anni LA DECISIONE. La decisione è stata presa e non è serv ...