Calciomercato | Cagliari Dalla Roma arriva Shomurodov

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...L'attaccante uzbeko arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto- Eldor Shomurodov è un nuovo giocatore del. A darne l'annuncio è la società sarda attraverso un comunicato nel quale specifica che l'attaccante uzbeko classe 1995 arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto. "Punta centrale, ...Commenta per primo La Roma saluta nuovamente Eldor Shomurodov , I giallorossi hanno ufficializzato la cessione dell'attaccante uzbeko, reduce dal prestito allo Spezia , al. I sardi, neo - promossi in Serie A, lo hanno prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Cagliari: il Como sulle tracce di Goldaniga per la difesa Cagliari News 24

Calciomercato Roma: la società giallorossa ha reso nota l'ufficialità del passaggio in prestito dell'attaccante Eldor Shomurodov al Cagliari ...Questa mattina si è allenato nel ritiro in Valle d'Aosta con il nulla osta della Roma. Ma ora è anche ufficiale: Eldor Shomurodov si trasferisce dal club giallorosso al Cagliari in prestito con diritt ...