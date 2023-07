Calcio | mancato versamento ritenute Irpef e contributi Inps | 2 punti penalizzazione alla Samp

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato ladoria (Serie B) con 2dida scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S. e a titolo di responsabilità propria per la violazione dell'art. 33, comma 2, del C.G.S. in merito aldi quota parte dellee deirelativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023.

La Samp era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per ilversamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ...Era solo un'amichevole, ma un pizzico di amarezza per un successoin Inzaghi c'è comunque. "... è una squadra con tanti giocatori di valore, tutto ilarabo è in grande evoluzione". - ...Minusvalenze nel: quando ricorronoLa parola potrebbe in qualche modo disorientare chi di ... che chiaramente va a pesare nelle casse del club non soltanto comeguadagno, ma anche come ...

Ultimo'ora: Calcio: mancato versamento ritenute Irpef e contributi ... La Svolta

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Sampdoria (Serie B) con 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva.Calciomercato Frosinone, i ciociari dopo l'arrivo di Simone Romagnoli, puntellano la difesa di Di Francesco con un giovane difensore brasiliano ...