Calcio | Lautaro Un vanto essere capitano Inter | deluso da Lukaku

(Di giovedì 27 luglio 2023) "Romelu non ha mai risposto alle mie chiamate, ci sono rimasto male", ammette l'argentino MILANO - Non solo bomber e stella, adesso ancheMartinez si prepara a vivere la sua sesta stagione in nerazzurro con la fascia al braccio e lo fa con grande entusiasmo. "Portarla - dice in un'

..."https://static.sky.it/editorialimages/e87b2cb052f1dd49ff091bf097c103f8fb09802a/skysport/it//...06:00.389Z","timestampUtcIt":"2023 - 07 - 27 11:06:00+0200","altBackground":false,"title":": \...non ha nessun dubbio sul suo futuro: 'Le proposte sono arrivate. Ma sono felice all'Inter e felice a Milano, non ho motivo per cambiare, la mia famiglia la pensa come me'. L'argentino inizia ...Detto che la finale di Champions League dello scorso anno è servita anche per lasciare "un'immagine importante di noi, abbiamo dato un segnale al mondo", capitandice: "ho in testa la voglia ...Lukaku Juve, il belga e quello sgarbo all’ex compagno Lautaro Martinez, che ha analizzato con delusione quanto successo Lautaro Martinez, alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato al mondo tutta la propr ...'Romelu non ha mai risposto alle mie chiamate, ci sono rimasto male', ammette l'argentino MILANO (ITALPRESS) - Non solo bomber e stella, adesso ...