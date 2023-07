Calcio | Lautaro ' Un vanto essere capitano Inter | deluso da Lukaku'

CASO LUKAKU -Martinez non ha nascosto di essere rimasto colpito da quanto avvenuto con l'ormai ex compagno di squadra e di reparto: "Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a ......"https://static.sky.it/editorialimages/e87b2cb052f1dd49ff091bf097c103f8fb09802a/skysport/it//...06:00.389Z","timestampUtcIt":"2023 - 07 - 27 11:06:00+0200","altBackground":false,"title":": \...non ha nessun dubbio sul suo futuro: 'Le proposte sono arrivate. Ma sono felice all'Inter e felice a Milano, non ho motivo per cambiare, la mia famiglia la pensa come me'. L'argentino inizia ...10' - Brozovic entra in tackle su Frattesi: prima palla, poi gambe dell'ex Sassuolo. 9' - L'Inter torna a minacciare l'area avversaria: Dumfries si sgancia sulla ...Lukaku Juve, il belga e quello sgarbo all’ex compagno Lautaro Martinez, che ha analizzato con delusione quanto successo Lautaro Martinez, alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato al mondo tutta la propr ...