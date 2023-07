Calcio | Inter Pari per 1 - 1 con l' Al Nassr | in gol Frattesi

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sauditi avanti con Ghareeb, poi ildei nerazzurri con l'ex Sassuolo OSAKA (GIAPPONE) - Pareggio per 1 - 1 per l'allo Yanmar Stadium Nagai, a Osaka in Giappone, contro l'Al. Sauditi in ...

Sauditi avanti con Ghareeb, poi il pari dei nerazzurri con l'ex Sassuolo OSAKA (GIAPPONE) - Pareggio per 1 - 1 per l'Inter allo Yanmar Stadium Nagai, a Osaka in Giappone, contro l'Al Nassr. Sauditi in vantaggio al 23': Talisca inventa per Ghareeb che tutto solo davanti a Stankovic deposita in rete. Pari nerazzurro ... L'Inter tornerà in campo a Tokyo per la seconda e ultima amichevole giapponese l'1 agosto nella sfida contro il Paris Saint - Germain. 27 luglio 2023

Termina con un pareggio per 1-1 l'amichevole tra l'Inter e l'Al Nassr, prima sfida dei nerazzurri nella tournée in Giappone. (ANSA) ...93' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo Yanmar Field Nagai di Osaka! L'Inter apre il suo Japan Tour pareggiando contro l'Al-Nassr: il primo gol in ...